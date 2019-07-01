Уфа, , 13:39 — REGNUM

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Артёмом Сергеевым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с хоккеистом новое соглашение, рассчитанное на один год.

По словам спортивного директора клуба Василия Чижова, в прошлом сезоне Сергеев вышел на новый уровень, прибавил в игре и получил доверие тренеров и много игрового времени.

В сезоне 2018/19 защитник сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач. В плей-офф он отыграл 17 игр, набрав три (1+2) очка.

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