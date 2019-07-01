Уфа, 1 июля 2019, 13:39 — REGNUM
Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Артёмом Сергеевым. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что клуб подписал с хоккеистом новое соглашение, рассчитанное на один год.
По словам спортивного директора клуба Василия Чижова, в прошлом сезоне Сергеев вышел на новый уровень, прибавил в игре и получил доверие тренеров и много игрового времени.
В сезоне 2018/19 защитник сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач. В плей-офф он отыграл 17 игр, набрав три (1+2) очка.
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