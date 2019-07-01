Бишкек, 1 июля 2019, 13:41 — REGNUM
Шахматистка из Таджикистана Мутриба Хотами стала победительницей международного турнира в Киргизии, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета Таджикистана.
На международном турнире Сарвиноз Каримова из Таджикистана заняла третье место. Среди мужчин лучший результат показал Алишер Каримов, занявший девятое место.
Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 кругов — победитель определяется по количеству набранных баллов по итогам сыгранных партий.
Отметим, международный турнир по шахматам памяти первого гроссмейстера Киргизии Леонида Юртаева прошел в городе Чолпон-Ата. В соревнованиях приняли участие 160 шахматистов из Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
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