Белград, , 13:11 — REGNUM

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии в матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 76:62.

Самым результативным игроком матча стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. В составе белорусской команды Татьяна Лихтарович также отметилась дабл-даблом, на её счету — 10 очков и 11 подборов.

Таким образом, сборная России прошла в 1/8 финала турнира, где сыграет со сборной Италии. Встреча состоится 2 июля.