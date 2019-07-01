Лондон, , 12:55 — REGNUM

Нападающий Гонсало Игуаин покинул стан лондонского «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Игуаин ушёл из «Челси» после окончания срока аренды. Он вернулся в туринский «Ювентус».

Также сообщается, что из «Челси» ушли вратари Роберт Грин и Эдуарду, а также защитник Гари Кэхилл и хавбек Кайл Скотт.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Челси» занял третье место в Английской премьер-лиге, а также выиграл Лигу Европы.

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