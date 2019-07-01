Москва, , 13:16 — REGNUM

В Москве завершились матчи международного турнира по игре Dota 2 под названием EPICENTER Major 2019. Победителем стала китайская команда Vici Gaming, сообщалось в официальной группе турнира «ВКонтакте» 30 июня.

За победу Vici Gaming получили $350 тыс. и 4950 очков (для дальнейшего участия в соревновательном сезоне по Dota 2). Второе место заняла европейская сборная Team Liquid (базируется в Нидерландах), они получили $170 тыс. и 3000 очков. Бронзовым призёром стал коллектив из России Virtus.pro, их награда составила $100 тыс. и 2100 очков.

По данным Esports Charts, матчи EPICENTER Major заняли второе место (523 тыс.) по количеству просмотров среди всех мейджоров по Dota 2 в 2019 году. Рекордсменом пока остаётся The Kuala Lumpur Major — его смотрели 526 тыс. человек.

Также по результатам турнира стали известны команды, получившие приглашение на закрытые отборочные The International 2019 (самый крупный мировой турнир по Dota 2). Среди них оказались и команды, представляющие страны СНГ: Natus Vincere, Winstrike Team, Gambit Esports, Team Spirit и Team Empire. Коллективы, показавшие высокий результат на других турнирах соревновательного сезона смогут попасть на The International 2019 напрямую.

Напомним, матчи EPICENTER Major 2019 прошли с 22 по 30 июня 2019 года в Москве, во время проведения турнира 16 лучших киберспортивных команд со всего мира соревновались за призовой фонд в размере одного миллиона долларов и 15 тыс. очков DPS. Последние три дня соревнований прошли на сцене ЦСКА Арены.

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