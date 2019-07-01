Манчестер, Великобритания, , 12:16 — REGNUM

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике предложенные изменения в формате проведения Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com.

«Я не согласен с этой идеей. Если это случится, мы убьём внутренние чемпионаты», — сказал Гвардиола.

Он добавил, что в этом случае никому не будет интересно наблюдать за командами, которые не имеют шансов попасть в европейскую лигу.

«Если «Реал» и «Барселона» уйдут и не будут играть с «Эспаньолом», кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрёт», — добавил Гвардиола.

Напомним, Ассоциация Европейских клубов (ЕСА) предложила ввести новый формат Лиги чемпионов, начиная с сезона 2024/24. Согласно этой идее, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.

Предлагается схема, согласно которой шесть лучших команд в четырёх группах смогут сохранить места в турнире на следующий сезон. В результате каждый год в Лигу смогут входить только восемь новых команд. Кроме того, предлагается проводить матчи Лиги чемпионов по выходным, а игры национальных чемпионатов — по будням.

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