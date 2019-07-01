Колумбус, США, , 11:53 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину новый восьмилетний контракт. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн. В этом случае среднегодовая зарплата хоккеиста составит $12 млн.

Отмечается, что тем самым руководство клуба предпринимает попытки сохранить Панарина в команде. В ближайшее время он станет неограниченно свободным агентом.

Напомним, в сезоне 2018/19 Панарин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 28 шайб и отдал 59 результативных передач. В плей-офф на его счету 10 матчей и 11 (5+6) очков.

Читайте также: Источник: Панарин и Бобровский выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»