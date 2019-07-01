Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что соглашение между клубом и игроком будет рассчитано на четыре года, зарплата Расселл составит $117 млн.

Напомним, Расселл играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» до обмена в «Бруклин». В сезоне 2018/19 он набирал 21,1 очка и отдавал 7 передач за в среднем за игру в регулярном чемпионате.

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