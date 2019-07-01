Салерно, Италия, , 11:05 — REGNUM

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил клуб «Салернитана», который играет во втором по силе итальянском дивизионе — Серии B. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 71-летний специалист заключил с клубом однолетний контракт с возможностью продления ещё на год.

Последним клубом Вентуры был «Кьево», в котором он проработал всего месяц — с октября по ноябрь 2018 года. Под его руководством команда сыграла четыре матча, в которых набрала одно очко.

Напомним, ранее Вентура тренировал сборную Италию. Под его руководством команда впервые за 60 лет не смогла выйти на чемпионат мира.

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