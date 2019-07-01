Пёллау, Австрия, , 10:34 — REGNUM

На предсезонном сборе в Австрии футбольный клуб «Ростов» уступил «Краснодару». Товарищеский матч завершился со счётом 0:3. При этом главный тренер проигравших желто-синих Валерий Карпин остался доволен игрой подопечных в первом тайме.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

«Мы хотели попробовать высокий прессинг, он удавался. Доволен и ошибками, которые увидел, это поможет избежать их в новом сезоне. Есть, над чем задуматься, многое получилось о чем мы договаривались с командой. Во втором тайме дали игровую практику ребятам, которые были травмированы, молодым. Так и планировали изначально, дать всем поиграть по 45 минут», — прокомментировал Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что в предыдущем товарищеском матче рамках Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:0. При этом Карпин остался доволен не всеми действиями игроков, несмотря на то, что поставленную задачу желто-синие выполнили.

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