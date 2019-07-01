Милан, Италия, , 09:40 — REGNUM

Уругвайский защитник Диего Годин перешёл из мадридского «Атлетико» в миланский «Интер». Об этом 1 июля сообщается на странице «Интера» в Twitter.

Отмечается, что Годин стал игроком «Интера» на правах свободного агента.

Напомним, Годин играл за «Атлетико» с 2010 года. В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка и Суперкубка Ис страны пании, а также два раза выигрывал Лигу Европы и три раза — Суперкубок УЕФА.

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