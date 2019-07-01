Грозный, , 09:29 — REGNUM

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут стать игроками чеченского футбольного клуба «Ахмат». Готовность заключить с ними соглашения выразило руководство команды, пишет «Чемпионат.com». По словам генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова, надо дать им возможность исправить свои ошибки.

«Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит», — цитирует издание гендиректора.

Айдамиров отметил, что готов подписать с ними контракты, если они выразят желание перейти в «Ахмат». Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин осуждены за драку в одном из кафе Москвы. В настоящее время они ожидают отправки в колонию общего режима, где будут отбывать наказание. Футболисты могут выйти на свободу в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях чеченский клуб пополнился уже одним известным игроком — экс-капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым. Приветствуя соглашение со спортсменом, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что «он очень быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач».

«Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

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