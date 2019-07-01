Неаполь, Италия, 1 июля 2019, 09:11 — REGNUM
Защитник «Ромы» Костас Манолас перешёл в «Наполи». Об этом сообщается на сайте римского клуба.
Отмечается, что сумма трансфера 28-летнего греческого игрока составила €36 млн.
Напомим, летом 2014 года Манолас перешёл в «Рому» из греческого «Олимпиакоса» за €15 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 27 матчах чемпионата Италии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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