Неаполь, Италия, , 09:11 — REGNUM

Защитник «Ромы» Костас Манолас перешёл в «Наполи». Об этом сообщается на сайте римского клуба.

Отмечается, что сумма трансфера 28-летнего греческого игрока составила €36 млн.

Напомим, летом 2014 года Манолас перешёл в «Рому» из греческого «Олимпиакоса» за €15 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 27 матчах чемпионата Италии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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