Каир, 1 июля 2019, 08:47 — REGNUM
Сборная ДР Конго одержала победу над командой Зимбабве в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе команды ДР Конго дубль оформил нападающий Седрик Бакамбу. Ещё по голу забили форварды Жонатан Болинжи и Бритт Ассомбалонга.
Таким образом, сборная ДР Конго набрала три очков и заняла третье место в группе. Сборная Зимбабве стала четвёртой, набрав одно очко. Обе команды не смогли выйти в плей-офф турнира.
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