Каир, , 08:47 — REGNUM

Сборная ДР Конго одержала победу над командой Зимбабве в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе команды ДР Конго дубль оформил нападающий Седрик Бакамбу. Ещё по голу забили форварды Жонатан Болинжи и Бритт Ассомбалонга.

Таким образом, сборная ДР Конго набрала три очков и заняла третье место в группе. Сборная Зимбабве стала четвёртой, набрав одно очко. Обе команды не смогли выйти в плей-офф турнира.

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