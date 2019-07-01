Каир, , 08:41 — REGNUM

Сборная Египта одержала победу над командой Уганды в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе египетской команды забили нападающий Мохамед Салах и полузащитник Ахмед Эль-Мухамади.

Таким образом, сборная Египта набрала девять очков и занала первое место в группе. Сборная Уганды стала второй, набрав четыре очка. Обе команды вышли в плей-офф турнира.

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