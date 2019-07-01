Удине, Италия, , 08:11 — REGNUM

Сборная Испании одержала победу на молодёжном чемпионате Европы (для игроков не старше 21 года). В финале испанская команда обыграла сборную Германии со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл испанский полузащитник Фабиан Руис на седьмой минуте. На 69-й минуте матча хавбек Даниэль Ольмо удвоил преимущество испанцев.

Футболисты сборной Германии смогли отыграть один мяч. На 88-й минуте отличился Надим Адири.

Таким образом, сборная Испании стала победителем молодёжного чемпионата Европы.

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