Пёллау, Австрия, , 07:17 — REGNUM

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Спартака» отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Софьян Ханни, а также защитник Илья Гапонов. ЦСКА «распечатал» ворота соперника благодаря автоголу защитника «Спартака» Александра Ломовицкого.

ЦСКА потерпел два поражения в двух матчах и потерял шансы на победу в предсезонном турнире.

Читайте также: «Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче