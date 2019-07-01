Каннын, Южная Корея, , 07:06 — REGNUM

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Южной Кореи на выставочном матче со счетом 5:4. Об этом сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В состав казахстанской команды вошли 12 игроков хоккейного клуба «Астана», два хоккеиста из клуба «Алма-Ата», шесть — из Ertis. Во время игры из сборной Казахстана отличились Сергей Машинец, Кирилл Балдин, Сергей Банашков и Нурсултан Бельгибаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая сборная Казахстана вышла в элитный дивизион на чемпионат мира по хоккею в 2020 году в Цюрихе. Это стало возможным после победы команды Литвы над Южной Кореей в отборочных матчах группы А.

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