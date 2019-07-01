Якутск, , 06:04 — REGNUM

Команда Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) завоевала серебряные награды международного интернет-турнира по быстрым шахматам «Кубок ЕАПУ», сообщает 1 июля пресс-служба вуза.

В соревнованиях приняли участие 15 команд. Якутский университет представили студенты Института математики и информатики и Инженерно-технического института.

«Мы довольны результатом, поскольку выложились на все 100%. И самое главное — мы играли честно. Хотелось бы, чтобы следующий турнир проводился с подключением веб-камер», — сообщил Руслан Пахомов, один из участников турнира.

По итогам командного зачета Интернет-турнира I место заняли шахматисты Южного федерального университета. На II месте — студенты Северо-Восточного федерального университета. III место — у команды Московского педагогического государственного университета и на IV позиции — сборная Северо-Осетинского государственного педагогического института.

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