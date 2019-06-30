Париж, , 16:00 — REGNUM

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не намерен продавать своего бразильского нападающего Неймара, сообщает 30 июня TF1.

По информации источника, несмотря на все, с вязанные с этой темой слухи, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не намерен обсуждать продажу 27-летнего футболиста.

Также сообщалось, что в переходе Неймара в «Барселону» был заинтересован капитан каталонцев Лионель Месси, однако в настоящее время у «ПСЖ» нет договоренности о переходе футболиста, ни с каталонским клубом, ни с ним самим.

Отметим, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро и его текущий контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне футболист сыграл за «ПСЖ» в 28 матчах и отметился в них 23 голами и 13 результативными передачами.