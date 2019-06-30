Даллас, США, , 15:45 — REGNUM

Норвежский нападающий хоккейного клуба «Даллас Старз» Матс Цуккарелло может сменить свой нынешний клуб, считает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Соответственное сообщение опубликовано 30 июня в его Twitter.

По информации источника, 31-летним норвежским хоккеистом, который с 1 июля станет неограниченно свободным агентом, заинтересовался клуб «Коламбус Блю Джекетс».

Также ранее стало известно, что команда «Миннесота Уайлд» готова предложить норвежцу долгосрочный контракт.

Отметим, в минувшем сезоне Матс Цуккарелло принял участие в 46 матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс» и набрал в них 37 (11 шайб + 26 голевых передач) очков. Затем в феврале текущего года был выменян в «Даллас» и сломал руку в первой же игре за новый клуб, в результате чего пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набла 11 (4 шайбы + 7 результативных передач) очков.