Париж, , 14:48 — REGNUM

Российская женская сборная по регби-7 разгромила команду Шотландии в матче четвертьфинала чемпионата Европы по этому виду спорта, проходящем во Франции.

Игра закончилась со счетом 45:0 в пользу женской сборной России.

В игре отличились Елена Здрокова, сделавшая 4 удачных заноса ещё в первой половине встречи, и Дарья Шестакова, которая записала ещё два удачных заноса на свой счет. Ещё одну удачную попытку сделала Кристина Середина, которая также три раза поразила ворота соперника. Ещё по одной успешной реализации сделали Снежанна Кулькова и Алёна Михальцова.

Отметим, ранее женская сборная России по регби выиграла все три игры группового этапа чемпионата Европы, победив до команды Польши, Украины и Великобритании. Соперник российской команды по полуфиналу определится позднее.