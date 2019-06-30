Колумбус, США, , 13:53 — REGNUM

Бывшие российские игроки хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — голкипер Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин выбирают между командами — «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», считает журналист CBS Дэвид Дворк. Соответственная запись размещена 30 июня в его Twitter.

По словам Дворка, оба хоккеиста сильно хотят играть вместе. При этом Артемий Панарин склоняется к переходу во «Флориду», а на Бобровского имеет влияние генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.

«В любом случае, хоккеисты выбирают только между двумя командами», — подчеркнул в своем сообщении Дэвид Дворк.

Отметим, в минувшем сезоне Сергей Бобровский сыграл за «Коламбус» в 62 матчах регулярного чемпионата и выиграл в 37 из них, при этом в девяти из них сыграв «на ноль». Голкипер отражал в среднем по 91,3% бросков по его воротам с коэффициентом надежности 2,58. В 10 играх плей-офф пропускал в среднем по 2,41 шайбы за матч, отражая 92,5% бросков.

Напомним, Артемий Панарин сыграл в сезоне 2018/19 в 79 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 87 (29 шайб + 59 результативных передач) очков. В 10 играх плей-офф набрал 11 (5 шайб + 6 голевых передач) очков.