Москва, , 13:46 — REGNUM

Аргентинский защитник футбольного лиссабонского клуба «Спортинг» Маркос Акунья может перейти в одну из команд Российской Премьер-лиги, сообщает 30 июня португальское издание Record.

По данным источника, возможность приобретения 27-летнего футболиста изучают московский футбольный клуб «Локомотив» и санкт-петербургская команда «Зенит». При этом в Лиссабоне готовы отпустить игрока за 20 млн евро отступных.

Напомним, зимой санкт-петербургский клуб уже пытался приобрести аргентинца, однако тогда стороны не смогли договорится о его трансфере, так как «Зенит» предлагал только 16 млн евро в качестве платы за игрока и ещё 4 млн евро — в виде бонусов.

Отметим, в прошедшем сезоне Маркос Акунья сыграл за «Спортинг» в 45 матчах и отметился в них 1 голом и 12 голевыми передачами.