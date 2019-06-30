Орландо, США, , 13:36 — REGNUM

Черногорский разыгрывающий баскетбольного клуба НБА «Орландо Мэджик» Никола Вучевич намеревается подписать со своей командой новый контракт, сообщает 30 июня The Athletic.

По информации источника, новое соглашение между клубом и 28-летним баскетболистом будет рассчитано на четыре года и на общую сумму 100 млн долларов.

При этом 1 июля игрок получит статус неограниченно свободного агента, и потому новый контракт может быть подписан не ранее чем 6 июля.

Отметим, Никола Вучевич играет за «Орландо» в течение последних девяти лет. В минувшем сезоне он набирал в среднем по 20,8 очка, делал по 12 подборов и отдавал по 3,8 передачи за игру в регулярном чемпионате, проводя на площадке в среднем по 31 минуте. В плей-офф игрок набирал в среднем по 11,2 очка и делал по 6,2 подбора и 3 передачи за 29, в среднем, минут нахождения на площадке.