Турин, Италия, , 12:44 — REGNUM

Защитник футбольного клуба «Рома» Лука Пеллегрини прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в местную команду «Ювентус», сообщает 30 июня пресс-служба команды из Турина.

Ранее два клуба договорились обменяться игроками. В результате «Ювентус» получил 20-летнего Пеллегрини, а в Рим поедет 26-летний защитник туринского клуба Леонардо Спинаццола. Кроме этого, «Ювентус» также получит 10 млн евро.

Отметим, в прошедшем сезоне Лука Пеллегрини играл за команду «Кальяри» на правах аренды у «Ромы» и в 16 матчах итальянского чемпионата отметился двумя результативными передачами. Леонардо Спинаццола провел 10 матчей в итальянской Серии А и записал в них на свой счет одну голевую передачу.