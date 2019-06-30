Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM

Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» заинтересован в приобретении сразу двух защитников клуба «Наполи», сообщает 30 июня Corriere dello Sport.

По данным источника, речь идет об албанце Эльсеиду Хюсае и португальце Мариу Руе.

Также в услугах 25-летнего Хюсая заинтересован мадридский клуб «Атлетико», однако он намерен взять футболиста в аренду, что не устраивает ни самого игрока, ни «Наполи».

При этом сомнительно, что мадридская команда сможет выкупить у неаполитанского клуба албанца, так как недавно приобрела за 126 млн евро бразильского нападающего Жоау Фелиша.

Также запрос на трансфер двух защитников «Наполи» сделал немецкий клуб из Гельзенкирхена «Шальке-04».

Отметим, в минувшем сезоне 28-летний Мариу Руй сыграл за «Наполи» в 20 матчах итальянской Серии А и отметился в них одним голом и одной результативной передачей. Эльсеиду Хюсай выступил в прошедшем сезоне за свой клуб в 27 матчах и забил в них 2 гола.