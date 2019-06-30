Минск, , 12:21 — REGNUM

Сборная команда России досрочно победила в медальном зачет II Европейских игр, завершающихся 30 июня в Минске.

В общекомандной копилке российской сборной команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Идущая на втором месте сборная команда Белоруссии имеет на своем счету 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых наград и уже не сможет обойти в общем зачете сборную России.

Отметим, церемония закрытия II Европейских игр состоится позднее 30 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Напомним, первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку и на них также в общекомандном зачёте выиграла сборная России.

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