Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM

Руководство баскетбольного клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» связалось с представителями разыгрывающего команды «Бруклин Нетс» Д’Анджело Расселом для организации переговоров с игроком, сообщает 30 июня ESPN.

При этом в настоящее время баскетболист находится в статусе ограничено свободного агента, однако его нынешний клуб собирается отозвать его квалификационное предложение сразу после того, как будет заключено соглашение с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

Отметим, 23-летний Рассел уже играл два года за «Лейкерс» в начале своей карьеры в НБА. В завершившемся сезоне он набирал в среднем по 21,1 очка и делал по 7 передач за игру, проводя на площадке в среднем по 30 минут. В плей-офф также играл по 30 минут за матч и набирал в них в среднем по 19,4 очка и отдавал по 3,6 передачи за игру.