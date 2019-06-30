Монреаль, Канада, , 11:49 — REGNUM

Голкипер хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Кёртис Макэлинни может перейти в команду «Монреаль Канадиенс». Об этом 30 июня сообщил в своем Twitter североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

«Слышал, что «Монреаль» является одним из трёх клубов, кто проявляет интерес к ветерану Кёртису Макэлинни», — написал Лебрюн.

Также он отметил, что в числе интересующихся голкипером нет команды «Торонто Мэйпл Лифз».

Отметим, в прошедшем сезоне Кёртис Макэлинни сыграл за «Каролину» в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 91,2% бросков по его воротам и пропуская в среднем по 2,58 шайбы за матч. Также принял участие в пяти мачтах плей-офф и стал самым возрастным в истории лиги вратарем, выигравшем стартовый матч в плей-офф в основном составе.