Пёллау, , 11:26 — REGNUM

Тренерские штабы футбольных клубов «Краснодар» и «Ростов» определились с составом своих команд на матч второго тура Кубка Париматч Премьер.

У «Ростова» игру начнут: Глебов, Ерёменко, Ионов, Мамин, Песьяков, Полоз, Попов, Сигурдссон, Шомуродов, Чернов и Чистяков.

В составе «Краснодара» на поле выйдут: Ари, Вандерсон, Мартынович, Намли, Олссон, Петров, Синицын, Скопинцев, Спайич, Сулейманов и Фьолусон.

Напомним, игра второго тура между командами «Краснодар» и «Ростов» состоится 30 июня на поле стадиона «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Пёллау и начнётся в 11:30 мск.

Отметим, турнир Кубка Париматч Премьер с участием команд «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА продлится до 4 июля текущего года.