Барселона, Испания, , 11:00 — REGNUM

Швейцарский защитник футбольного клуба «Милан» Рикардо Родригес попал в сферу интересов команды «Барселона», утверждает 30 июня Sport.es.

По информации источника, с помощью приобретения 26-летнего игрока «Милана» каталонский клуб хочет составить конкуренцию своему защитнику Жорди Альбе.

Также сообщается, что представители «Барселоны» уже вышли на контакт с руководством «Милана» по поводу трансфера Родригеса, однако официального предложения по трансферу игрока от каталонского клуба пока нет.

Отметим, Рикардо Родригес выступает за «Милан» с 2017 года. В завершившемся сезоне он сыграл за клуб в 35 матчах итальянской серии А и отметился в них тремя результативными передачами.