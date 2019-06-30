Барселона, Испания, 30 июня 2019, 11:00 — REGNUM
Швейцарский защитник футбольного клуба «Милан» Рикардо Родригес попал в сферу интересов команды «Барселона», утверждает 30 июня Sport.es.
По информации источника, с помощью приобретения 26-летнего игрока «Милана» каталонский клуб хочет составить конкуренцию своему защитнику Жорди Альбе.
Также сообщается, что представители «Барселоны» уже вышли на контакт с руководством «Милана» по поводу трансфера Родригеса, однако официального предложения по трансферу игрока от каталонского клуба пока нет.
Отметим, Рикардо Родригес выступает за «Милан» с 2017 года. В завершившемся сезоне он сыграл за клуб в 35 матчах итальянской серии А и отметился в них тремя результативными передачами.