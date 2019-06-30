Вашингтон, , 10:58 — REGNUM

Футбольный клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» ушел от поражения в игре с командой «Торонто» в матче регулярного чемпионата.

Игра состоялась на поле стадиона «Ауди Филд» в Вашингтоне и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл хавбек «Торонто» Ник Дэлеон, который поразил ворота соперника на 19-й минуте игры.

Минимальное преимущество канадского клуба сохранилось почти до последних минут игры, и только в скомпенсированное время матча британский форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни смог удачно реализовать пенальти, назначенный в ворота «Торонто», и этим не дать своей команде проиграть.

Отметим, по итогам матча команда «Ди Си Юнайтед» набрала 31 очко и занимает четвертую позицию в турнирной таблице MLS. «Торонто» — пятнадцатый с 23 очками.