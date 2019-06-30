Бруклин, , 10:30 — REGNUM

Баскетбольный клуб НБА «Бруклин Нетс» предложит разыгрывающему защитнику Кайри Ирвингу контракт сроком на четыре года, сообщает 30 июня ESPN.

По информации источника, руководством клуба уже запланирована встреча с 27-летним баскетболистом, на которой ожидается подписание им четырехлетнего контракта на общую сумму 141 млн долларов.

Переговоры с игроком начнутся с 1 июля, когда закончится срок его действующего контракта.

Отметим, последние два года Кайри Ирвинг играл за команду «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он в среднем набирал за игру 23,8 очка, делал по 5 подборов и отдавал по 6,8 передач за игру в регулярном чемпионате, проводя за игру в среднем по 33 минуты на площадке. В плей-офф набирал в среднем по 21,7 очка, делал 7,4 подбора и отдавал по 7 передач за игру, проводя по 37 минут в матче.