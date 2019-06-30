Амьен, Франция, , 10:01 — REGNUM

Бывший шведский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Себастьян Хольмен можете в ближайшее время перейти во французский чемпионат, сообщает 30 июня L’Equipe.

Согласно информации источника, 27-летнему футболисту предложил трехлетний контракт французский клуб «Амьен». Также известно, что игрок уже дал свое согласие на переход в команду, однако в клубе ещё идут согласования по поводу условий соглашения с футболистом.

Отметим, Себастьян Хольмен играл за московское «Динамо» с 2016 года и ранее покинул клуб по истечении срока действия его контракта. Всего футболист сыграл за «Динамо» в 92 матчах и отметился в них одним голом и 2 результативными передачами.