Провиденс, США, , 09:12 — REGNUM

Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки. Бой проходил в рамках турнира по профессиональному боксу в Провиденсе.

Поединок продлился в течение всех заявленных 12 раундов. По его окончании все судьи единогласным решением присудили победу американцу со счетом — 120:107, 120:107, 120:107.

Отметим, это 28-я победа в профессиональной карьере и вторая удачная защита титула чемпиона WBO в среднем весе 31-летнего Деметриуса Андраде, без единого поражения. Для 30-летнего Мацея Сулецки это второе поражение в 30 поединках.