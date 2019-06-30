Питтсбург, США, , 08:59 — REGNUM

Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что он будет скучать по, покинувшему команду, форварду Филу Кесселу. Об этом игрок написал 30 июня в своем Instagram.

Евгений Малкин (cc) Michael Miller

«Фил, буду скучать по тебе», — написал в своем сообщении российский хоккеист, также он прикрепил к нему видеоклип с Кесселом.

https://www.instagram.com/p/BzULgGTBH-6/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Питтсбург Пингвинз» обменял своих хоккеистов форварда Фила Кессела и защитника Дэйна Бирска в команду «Аризона Койотс» на нападающего Алекса Гальченбка и защитника Пьера-Оливера Джозефа.

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