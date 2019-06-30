Мадрид, , 08:42 — REGNUM

Руководство миланского футбольного клуба «Интер» провело встречу с представителями валлийского форварда мадридской команды «Реал» Гарета Бэйла, о возможности аренды игрока на следующий сезон, сообщает 30 июня SportMediaset.

Ранее стало известно, что 29-летний нападающий не входит в планы нового тренера «Реала» Зинедина Зидана на использование игрока в стартовом составе.

Также известно, что у футболиста испортились отношения с фанатами «Реала», которые больше не хотят его видеть в составе мадридского клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне Гарет Бэйл сыграл за мадридский «Реал» в 42 матчах во всех турнирах и отметился в них 14 голами и 6 результативными передачами.