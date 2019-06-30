Миннеаполис, США, , 08:16 — REGNUM

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

На исходе первой минуты первого раунда Нганну удачно провалил соперника, после чего пробил ему точный правый боковой, чем поверг его на пол, где и произвел его добивание. В результате рефери остановил бой и присудил победу французско-камерунскому бойцу.

Отметим, эта победа стала для 32-летнего Фрэнсиса Нганну 14-й в 17 его боях в ММА. Для 35-летнего Джуниора Дос Сантоса это шестое поражение при 21 победе в ММА.