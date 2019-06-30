Исмаилия, , 07:47 — REGNUM

Футбольные сборные Бенина и Гвинеи-Биссау сыграли нулевую ничью в матче второго тура на групповом этапе Кубка африканских наций, проходящего в Египте.

Встреча состоялась на поля стадиона «Исмаилия Стэдиум» в Исмаилии и завершилась со счетом 0:0.

Самым примечательным событием матча стали три желтые карточки, показанные в нем главным арбитром игры. Две из них на счету бенинцев — Себио Скуку и Жордана Адеоти, ещё одна — получена нападающим Гвинеи-Биссау Нану.

Отметим, по итогам мачта сборная Гвинеи-Биссау с одним очком находится на четвертом месте в группе F. Сборная Бенина с 2 очками — на третьем.