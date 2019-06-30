Москва, , 07:46 — REGNUM

Бразильский нападающий футбольного московского клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, что он расстался с экс-капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым в хороших отношениях. Его слова приводит 30 июня Сhampionat.com.

Болельщики Спартака Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Всё, что я скажу, так это то, что мы расстались в хороших отношениях», — заявил Бразильский форвард «Спартака».

Также он отметил, что Глушаков был их капитаном и они играли бок о бок два года, и потому футболисты как были отличными друзьями, так и остаются ими.

«По-другому просто не может быть», — заключил Луис Адриано.

Отметим, как сообщало, ранее, 29 июня, стало известно, что бывший полузащитник и капитан московской команды «Спартак» Денис Глушаков перешел в грозненскую команду «Ахмат».