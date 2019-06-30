Москва, , 07:35 — REGNUM

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому форварду команды «Штутгарт» Николасу Гонсалесу, сообщает 30 июня Sport24.

Николас Гонсалес (сс) Jeollo von VfB-exklusiv.de

По данным источника, московский клуб хочет с помощью 21-летнего аргентинца усилить свою атакующую зону, которая нуждается в этом после того, как ЦСКА покинул уругвайский форвард Абель Эрнандес.

Аргентинский игрок перешел в «Штутгарт» летом 2018 года за 8,5 млн евро. Немецкий клуб хочет за него не менее 10 млн.

Отметим, в завершившемся сезоне Николас Гонсалес сыграл за «Штутгарт» в 33 матчах и отметился в них 2 голами и 4 результативными передачами.