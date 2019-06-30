Исмаилия, , 07:20 — REGNUM

Сборные Камеруна и Ганы разошлись миром в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, проходящего в Египте.

Футбольный матч (cc) jarmoluk

Игра проходила на поле стадиона «Исмаилия Стэдиум» в Исмалии (Египет) и закончилась со счетом 0:0.

Обе команды показали в матче свою далеко не самую лучшую игру и так и не смогли за все 90 минут забить ни одного гола.

Отметим, по итогам двух туров Камерун, являющийся действующим обладателем Кубка африканских наций, лидирует в группе F, набрав 4 очка. Гана — на втором месте с 2 очками.