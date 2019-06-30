Салвадор, Бразилия, , 07:06 — REGNUM

Сборная Перу по футболу переиграла в серии послематчевых пенальти команду Уругвая в матче четвертьфинала Кубка Америки, проходящего в Бразилии.

Перуанские болельщики Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра прошла на поле стадиона «Фонте-Нова» в Салвадоре и закончилась в серии пенальти со счетом 5:4 в пользу перуанцев.

В основное время команды сыграли с ничейным счетом 0:0. При этом уругвайские футболисты трижды поразили ворота сборной Перу по ходу матча, однако все три мяча не были засчитаны из-за того, что игроки Уругвая попадали в офсайд.

А в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты Перу. Единственный нереализованный сборной Уругвая одиннадцатиметровый удар на счету уругвайского форварда команды «Барселона» Луиса Суареса.

Отметим, по итогам встречи сборная Перу стала последним, четвертым участником полуфинала Кубка Америки и за право выхода в финал встретится с командой Чили.