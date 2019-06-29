Минск, , 16:04 — REGNUM

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приедет 30 июня в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает 29 июня агентство БелТА, ссылаясь на Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии.

По данным источника, глава МОК Томас Бах прибудет в столицу Белоруссии чартерным рейсом 30 июня, и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в тот же день на минском стадионе «Динамо».

Напомним, II Европейские игры начались в Минске 21 июня и в них принимает участие примерно 3,6 тысяч спортсменов из 50 стран. Лидером в общекомандном зачете является сборная России, в активе которой 33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые медали. Сборная Белоруссии идет второй с 21 золотой, 14 серебряными и 24 бронзовыми наградами.