Краснодар, , 15:12 — REGNUM

Футбольный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Армавир» заключил соглашение с бывшим нападающим махачкалинской команды «Анжи» Иваном Иванченко, сообщает 29 июня Матч-ТВ.

Также известно, что соглашение между 20-летним нападающим и армавирской командой рассчитано сроком на два года.

Отметим, в минувшем сезоне Иван Иванченко провел за «Анжи» девять матчей в Российской Премьер-лиге и не сумел в них отличиться никакими результативными действиями.

Напомним, в минувшем сезоне «Армавир» финишировал в чемпионате ФНЛ на пятнадцатом месте, что позволило ему закрепиться в лиге.