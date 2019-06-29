Березники, Пермский край, , 14:38 — REGNUM

В Березниках Пермского края сегодня, 29 июня, открылся первый в городе ледовый дворец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие ледового дворца в Березниках Корреспондент ИА REGNUM

На церемонии открытия присутствовали глава города Сергей Дьяков, министр спорта Пермского края Владимир Епанов, первый заместитель председателя регионального Заксобрания Игорь Папков, а также известные в городе спортсмены и тренеры.

В своей речи глава города поблагодарил правительство края, губернатора Максима Решетникова и компанию «Уралкалий», которая также приняла участие в строительстве сооружения.

«У нас получился хороший дворец, начинаем набирать группы ребят на хоккей и фигурное катание», — сказал Дьяков, добавив, что в городе необходимо сделать хоккейную лигу.

«Многие наши спортсмены выступают и за Пермский край, и за Россию. Мы сегодня открываем новую страницу в истории развития пермского хоккея», — заявил на церемонии министр спорта Прикамья Владимир Епанов, выразив уверенность, что ледовый дворец поможет раскрыть таланты юных хоккеистов.

Новая ледовая арена может вместить 300 зрителей. Помимо катка в комплексе предусмотрены подсобные помещения, а также пункт проката коньков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми к 300-летию города планируется построить ледовую арену. Об этом уже есть договорённости с федеральной Федерацией хоккея (в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни»). В 2019 году начнётся строительство регионального центра фигурного катания.

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