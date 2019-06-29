Абу-Даби, , 14:36 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Мустаев может провести свой следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, сообщает 29 июня MMA Junkie.

По данным источника, соперником российского спортсмена должен стать южноафриканский боец Дон Мэдж.

Также сообщается, что при этом бой пока не был анонсирован официально.

Напомним, главным боем на турнире UFC-242 в Абу-Даби станет поединок между чемпионом UFC в легком весе российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Отметим, в активе Магомеда Мустаева 4 боя в UFC, в одном из которых он уступил. На счету Дона Мэджа 5 побед подряд.