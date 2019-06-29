Утрехт, Нидерланды, , 14:35 — REGNUM

Голландский хавбек катарской команды «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован в Нидерландах за порчу чужого автомобиля, сообщает 29 июня De Telegraaf.

По данным источника, футболист залез на чужой автомобиль в своем родном городе Утрехте, в результате чего поцарапал его и оставил на крыше вмятины. Конфликт был улажен футболистом путем выплаты компенсации владельцу. Ни футболист, ни его агент никак не комментируют случившееся.

Отметим, 35-летний игрок выступает за клуб «Аль-Гарафа» с 2018 года и в минувшем сезоне сыграл за него в 11 матчах, отметившись в них 6 голами и 1 результативной передачей. Действие его текущего контракт с командой заканчивается 30 июня 2019 года. Также за время своей картеры полузащитник играл за такие клубы как «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ницца».