Краснодар, , 14:18 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» продлил контракт с форвардом Владимиром Ивлевым. Об этом 29 июня сообщается на сайте команды.

Отмечается, что новое соглашение с 29-летним баскетболистом подписано по схеме «1+1», т. е. на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Напомним, Ивлев перешёл в «Локомотив-Кубань» в 2016 году и вместе с командой выиграл Кубок России и дошёл до финала Кубка Европы.

В сезоне 2018/19 Единой лиги ВТБ Ивлев набирал 3,3 очка и делал 2,7 подбора в среднем за игру.

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